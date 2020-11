Plusieurs cas de contaminations au Covid-19 on été recensés au sein de la sélection nationale de football. Vendredi dernier, le sélectionneur national, Djamel Belmadi, été testé positif au coronavirus (covid-19). Pour rappel, le sélection nationale de football a été touchée par le coronavirus, notamment après le regroupement pour la double confrontation face au Zimbabwe, comptant pour les éliminatoires de la CAN-2021, face au Zimbabwe. Parmi les joueurs, il y a eu Bensebaïni, Brahimi, Mandi, Halaïmia et le gardien Doukha. Il y a eu, aussi, la contamination du président de la FAF, Kheïreddine Zetchi, et l’entraîneur des gardiens de but, Aziz Bouras.