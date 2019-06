Ce soir, ce serait l’ultime séance de préparation des Verts au Caire sous la houlette du sélectionneur national, Djamel Belmadi, dans la perspective de bien entamer cette phase finale de la CAN 2019 face au Kenya, demain, dans la capitale égyptienne. Au Caire depuis mardi dernier, Belmadi et ses joueurs travaillent dans des conditions moins pénibles que celles qui ont caractérisé leur dernier stage de 10 jours à Doha au Qatar, ponctué par deux matchs amicaux contre le Burundi (1-1) et face au Mali (3-2). En effet, alors qu’ils se sont préparés sous une très forte chaleur à Doha, les conditions climatiques du Caire se sont avérées plus favorables avec des températures moins élevées.



2e journée chargéepour les Verts

Après une première séance d’entraînement de mercredi dernier plus légère pour la reprise de contact avec l’atmosphère du pays des Pharaons en cette période caniculaire, la deuxième journée de jeudi a été bien chargée.

Jeudi dernier, les membres de la sélection nationale l’ont débuté par une réunion, de 10h à midi, avec des représentants de la CAF venus faire un rappel sur les droits marketing, sur les devoirs vis-à-vis des médias et sur d’autres volets aussi importants les uns que les autres.

Ainsi et sous la présidence de l’ex-arbitre international Rachid Medjiba, affecté au groupe C, celui de l’Algérie, un représentant de l’arbitrage a fait un rappel des lois de jeu que tout joueur devra respecter. L’équipe chargée du volet sécuritaire a expliqué aux membres de la délégation algérienne l’attitude à adopter durant son séjour au Caire

S’en est suivi alors un shooting photo réalisé pour le compte de la Confédération africaine de football (CAf).

Pour la préparation proprement dite du premier match des Verts, prévu demain face au Kenya dans cette compétition continentale, c’est en début de soirée que la sélection algérienne a attaqué sa seconde séance d’entraînement dans la capitale égyptienne et plus précisément au stade Petro Sport, pas très loin du lieu de résidence des Verts.



Bennacer souffrant, retour d’Ounas

Le premier quart d’heure de cet entraînement a été ouvert aux gens des médias qui ont eu un entretien en zone mixte avec le sélectionneur national, Djamel Belmadi et les joueurs, Boudaoui, Feghouli et Halliche.

Puis ce fut le huis clos pour des travaux spécifiques des Verts afin d’être au top demain. Seulement, sur les 23 joueurs convoqués par Belmadi pour cette CAN, seul Benacer a raté l’entraînement avec le groupe.

La cause est très simple, le joueur international d’Empoli souffre d’une entorse à un orteil et n’est donc pas en état de s’entraîner normalement.

En d’autres termes, il risque même de rater le match de demain face au Kenya.

En tout cas, il devrait reprendre les entraînements, hier soir, au moment où on mettait sous presse.

Par contre Adam Ounas qui a raté pas moins de 5 jours d’entraînements lors du stage de Doha pour blessure à la cheville, s’est bien rétabli. C’est ainsi qu’il a pris part à l’intégrale de la séance d’entraiment de jeudi dernier et il devrait également faire de même hier, lors de la séance d’entraînement qui se déroulait au moment où on mettait sous presse.

Aujourd’hui donc, Belmadi et ses joueurs doivent assurer une dernière séance d’entraînement au cours de laquelle, le sélectionneur des Verts procédera aux derniers réglages des mécanismes et des systèmes préconisés pour aborder ce premier match contre le Kenya dans de bonne conditions. D’ailleurs, en dépit du fait que Belmadi a bien en tête le « zone » qu’il doit aligner contre les Harembés stars, n’empêche qu’il sera définitivement fixé sur ses choix ce samedi.

«J’ai évidemment l’équipe en tête. Si je ne l’ai pas à 3 jours du premier match, ça serait un souci. Nous avons pas mal travaillé et nous avons vu différents schémas tactiques, différents joueurs et donc évidement, on a l’équipe pour entamer cette première rencontre face au Kenya» a conclu le sélectionneur des Verts, Djamel Belmadi.

1ERE JOURNEE : - 22 juin

(Groupe A)

RD Congo - Ouganda à 15h30 au Caire

(Groupe B)

Nigeria - Burundi à 18h à Alexandrie

Guinée - Madagascar à 21h à Alexandrie