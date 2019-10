Après le match nul (1-1) face à la République démocratique du Congo (1-1) au stade Mustpha-Tchaker de Blida, jeudi dernier, la sélection algérienne de football s’est concentrée depuis samedi sur la préparation du deuxième match amical lors de cette date FIFA du mois d’octobre. Ainsi Belmadi et ses joueurs ont débuté la préparation du match amical prévu contre la Colombie, demain au stade Pierre-Mauroy à Villeneuve-d’Ascq, commune de la Métropole européenne de Lille (France) avec la ferme intention de fournir une bien meilleure prestation que celle face à la RDC. D’ailleurs à la veille de leur départ pour Lille, les joueurs de l’Equipe nationale ont pris part à leur dernière séance d’entraînement samedi au Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa, à Alger. Dès 17h30, les hommes de Djamel Belmadi ont rejoint l’auditorium Omar Kezzal pour une séance vidéo, avant de regagner le terrain d’entraînement vers les coups de 18h30. Ainsi et sur le plan de l’effectif, en dehors du défenseur Mehdi Tahrat, laissé au repos, tout le groupe était au rendez-vous pour entamer le jeu de ballon et les exercices d’échauffement, y compris l’autre Mehdi, à savoir Abeid qui a repris le travail avec ses coéquipiers au grand bonheur du staff technique, qui a concocté plusieurs exercices techniques et d’effort physique, ainsi que des mises en place tactiques.

La séance s’est terminée vers 20h15, par une opposition « onze contre onze » au centre du terrain avec quatre mini-buts. Et ce n’est qu’hier matin que la sélection s’est envolée à destination de l’aéroport de Lille à bord d’un avion spécial. Sans perdre trop de temps, les Verts ont de suite rejoint le terrain des entraînements à Lille en fin d’après-midi à huis clos après une séance vidéo prévue à l’hôtel.

Une conférence de presse avec la présence de deux joueurs est prévue, juste avant l’entame du plan de travail de la journée pour les Verts. Un quart d’heure est consacré, par la suite, aux médias. Par la suite c’est au tour de la conférence de presse de la sélection colombienne. Pour ce match contre la Colombie, le sélectionneur des Verts va certainement effectuer des changements dans son «onze», rentrant comparativement au précédent match amical contre la République démocratique du Congo (1-1) jeudi dernier, où il a procédé à une petite revue de son effectif avec l’incorporation de plusieurs joueurs au cours du match. Belmadi va donc aligner son onze type face à la Colombie d’autant qu’il a confié à l’issue du premier match amical qu’il n’est pas satisfait par l’évolution de certains joueurs dont il attendait beaucoup. Bien que la prestation des joueurs ait été moyenne, il faut comprendre que cela s’explique par le fait que la plupart d’entre eux n’avaient pas l’habitude de jouer ensemble. Mais, Belmadi parlait certainement d’un autre aspect que celui de la complémentarité et de la cohésion.

Le coach des Verts a de tout temps voulu que ses joueurs aient plus d’engagements sur le terrain quand bien même il s’agirait d’un match amical. Belmadi est un gagneur, y compris pour des rencontres amicales. Et ceci explique donc cela.

La Colombie est un sparring-partner très solide d’autant que son jeu ressemble quelque peu au jeu algérien avec des joueurs talentueux tant sur le plan individuel que collectif. Et c’est d’ailleurs à l’issue de cette séance d’entraînement d’hier, que le staff technique des Verts choisirait son «onze» rentrant pour le match de demain soir.





Le programme

· 16h45 : Conférence de presse du sélectionneur national, Djamel Belmadi et de deux joueurs, dont le capitaine d’équipe.

· 17h00 : Séance d’entraînement de l’équipe d’Algérie.

· 17h00 : Ouverture de la séance aux médias durant

15 minutes.

· 18h15 : Départ de l’entraînement.

· 18h45 : Conférence de presse de la sélection colombienne.

· 19h00 : Entraînement de la Colombie.

· 19h00 : Ouverture de la séance aux médias durant

15 minutes.

· 20h15 : Départ de l’entraînement.