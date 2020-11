Le sélectionneur de l'Equipe nationale de football, Djamel Belmadi, a bien été fidèle à ses «ambitions» en prônant la stabilité de son effectif dans la perspective de la double confrontation contre la sélection zambienne les 12 et 16 novembre prochains pour le compte des éliminatoires de la CAN 2021 qui a été reportée à 2022 au Cameroun. C'est ainsi que dans la liste de 24 joueurs choisis par le sélectionneur des Verts, on ne remarque qu'un seul nouveau venu et il s'agit du joueur de Nîmes (France), Kari Aribi. D'ailleurs Belmadi est également fidèle à sa tradition de convoquer de nouveaux joueurs, mais cette fois-ci, il ne s'est contenté que d'un seul novice, dans la perspective de le mettre dans le bain des Verts pour se familiariser. Et puis, si Belmadi a convoqué Aribi, cela n'empêchera pas qu'il le fasse jouer ne serait-ce que quelques minutes. Et pour preuve, Belmadi n'a-t-il pas fait jouer titulaire, le défenseur Mohamed Réda Helaïmia (K. Beerschot VA-Belgique dès sa première convocation? Helaïmia a été à la hauteur et c'est ce qui explique sa convocation à nouveau. Le joueur en question devait se maintenir dans ce poste, étant donné que le revenant Youcef Atal, ne sera pas de la partie. Pour cause, le latéral droit de l'OGC Nice a été testé positif au coronavirus. Il a été déclaré forfait pour le match d'hier de son équipe face à l'AS Monaco. Ceci dit, il y a lieu également de relever dans cette nouvelle liste du sélectionneur Djamel Belmadi, le retour du défenseur central Djamel Benlamri, auteur d'un début tonitruant sous le maillot de l'Olympique Lyon (France). Benlamri n'a pas été convoqué lors du dernier stage ponctué par les matchs amicaux contre le Nigeria et le Mexique, car il était à ce moment-là, à la recherche d'un nouveau club après avoir quitté son club saoudien. Par ailleurs, Belmadi a également rappelé le milieu offensif d'Adam Ounas (Cagliari, Italie). Quant aux autres joueurs convoqués, ce sont les habitués pour ne pas dire les champions d'Afrique en titre. Leur expérience dans les matchs en terre africaine est un atout non négligeable face à une équipe zimbabwéenne qui affiche bien des ambitions contre les Verts puisque certains joueurs et des dirigeants veulent «battre» le cham-pion d'Afrique en titre. Mais, il se trouve que les Verts, sont sur une dynamique de résultats positifs et ne veulent en aucun cas faire un faux pas devant les Zimbabwéens. Encore faut-il rappeler, au passage, que Belmadi et ses joueurs restent sur une victoire (face au Nigeria 1-0) et un match nul (face au Mexique 2-2), en matchs amicaux disputés en octobre dernier. Ils accueilleront donc d'abord le Zimbabwe, jeudi prochain, au stade olympique du 5-Juillet d'Alger (20h00), avant de se déplacer à Harare pour affronter les «Warriors» le lundi 16 novembre (16h00 heures algériennes). Enfin, il est tout aussi utile de rappeler également qu'à l'issue de la 2e journée du groupe H, l'Algérie occupe la 1ère place avec 6 points, devant respectivement le Zimbabwe (4 points) et le Botswana (1 point), alors que la Zambie ferme la marche avec 0 point. Les deux premiers du groupe se qualifient pour la phase finale de la CAN-2021.