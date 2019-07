Dix mois après son arrivée à la tête du staff technique national, en remplacement de Rabah Madjer, Djamel Belmadi se réjouit de la progression des Verts, tout en refusant, encore une fois, d’endosser le costume d’un des favoris de cette 32e édition de la CAN. Alors que la sélection algérienne disputait son dernier match de la poule « C », contre la Tanzanie, hier, elle était déjà qualifiée pour les huitièmes de finales de cette CAN-2019.

Et les férus des Verts se projettent déjà vers la suite de la compétition qui attend le sélectionneur Belmadi et ses joueurs. Le match d’hier contre la Tanzanie constituait, en quelque sorte, un

« match amical » bien que Belmadi insistait pour le gagner pour terminer la phase des poules avec trois victoires consécutives et entamer la suite du parcours avec un moral gonflé à bloc. Il faut savoir que, désormais, toute défaite signifierait l’élimination pure et simple de cette compétition continentale.

Après avoir montré toutes ses capacités en matière de maîtrise technique et de lectures de tactiques d’adversaires, Belmadi se doit de montrer également ses qualités et capacités à la gestion du groupe avec un turn-over dans la mesure où comme il le précise lui-même, « il n’y a pas de titulaires et de remplaçants ». « Tous les joueurs sont concernés par les matchs et ils doivent être tous prêts dans chaque match », a-t-il insisté. Les joueurs se sont bien impliqués dans la démarche du sélectionneur et lui font bien confiance. Le banc de touche des Verts est constitué de très bons éléments, qui ne demandent qu’à être alignés pour montrer ce dont ils sont capables. La motivation est là, la concurrence loyale également et il ne reste plus qu’à bien choisir les joueurs qu’il faut dans chaque match, comme c’est le cas, jusqu’à présent pour le staff technique des Verts.

D’ailleurs, Belmadi ne veut pas se prendre la tête et garde les pieds sur terre. Pour lui , il n’est pas question de parler de « favoris » dans cette CAN, malgré le parcours des Verts dans cette poule C. Le sélectionneur des Verts l’explique si bien en ces termes : « Les choses se font par étapes, les digérer avec un minimum de temps. Les choses ont évolué d’une manière graduelle depuis 10 mois.

Nous nous sommes qualifiés confortablement. En football, on n’a pas beaucoup de temps. Dieu merci, les choses avancent sûrement, mais doucement. Nous avons envie de continuer à progresser, nous avons, certes, battu le Sénégal, mais d’autres choses nous manquent pour être mieux.» Avant d’enchaîner : « Je ne me suis jamais caché. Dès mon arrivée au poste de sélectionneur (août 2018, NDLR) j’ai dit qu’il fallait d’abord se qualifier pour la phase finale, ce qui n’était pas évident. Nous sommes venus avec l’ambition de gagner. Des fois mes propos ont été mal interprétés. Nous sommes des compétiteurs, c’est valable pour tout le monde. C’est avec les matchs qu’on pourra nous situer et dire si on est favoris ou non. » Concernant les huitièmes de finales, la sélection algérienne, première de son groupe, devra rencontrer durant la prochaine étape l’un des meilleurs troisièmes des groupes A, B ou F.

Et avant la dernière journée du groupe F prévue aujourd’hui, c’est la Guinée qui est la mieux placée pour être le futur adversaire des Verts. En réalité et théoriquement, le prochain adversaire de la sélection algérienne se trouve entre quatre sélections : La Guinée, la RD Congo, le Bénin ou la Guinée Bissau. C’est, donc, aujourd’hui à l’issue des derniers matchs des poules que l’on pourrait connaître officiellement le prochain adversaire des Verts aux huitièmes de finale.

Pragmatique qu’il est, Belmadi ne laisse apparemment rien au hasard et il a bien pris ses précautions jusque-là, puisque pour lui, «la compétition ne vient que de commencer».