Le coronavirus a fait retarder les travaux et les projets dans le monde entier, et ceux du sélectionneur national de football, Djamel Belmadi en fait partie. Ainsi, et après 10 mois de vie commune pour se familiariser avec ce virus mortel, le sélectionneur des Verts a pris son bâton de pèlerin pour préparer les deux prochaines échéances de la sélection algérienne, à savoir la CAN-2021 au Cameroun et le Mondial-2022 au Qatar. Ainsi, il y a une semaine, Belmadi a repris sa mission sur les terrains en rendant visite à son premier club au Qatar, à savoir Al Gharafa. Le coach national a rencontré les dirigeants du club en question et s'est remémoré avec le président Jassim Bin Thamer Al-Thani, les beaux jours de l'époque.

Et du coup, Belmadi a rencontré les deux internationaux algériens qui évoluent au sein de cette équipe, à savoir Sofiane Henni et Adlane Guedioura. Sur place, Belmadi a déclaré, entre autres, qu'«il y a actuellement beaucoup de joueurs algériens dans ce championnat, et c'est normal pour moi de les suivre et de voir leurs performances avec leurs clubs». «À Al Gharafa, il y a deux joueurs algériens, à savoir Henni et Guedioura, je pense que le club est satisfait d'eux, ils réalisent de bonnes performances, ils font tout pour être toujours meilleurs», a-t-il déclaré. Par la suite, Belmadi est rentré à Alger dans la perspective de préparer les deux prochains stages des Verts: d'abord celui de mars, puis celui de juin au cours duquel l'EN devrait jouer entre le 10 et le 15 juin, après le retour du Burkina Faso. Pour rappel, l'Equipe nationale livrera un match en déplacement à Lusaka face à la Zambie, puis accueillera le Botswana, avant d'entamer, en juin, la campagne des éliminatoires pour le Mondial Qatar-2022. Et c'est ainsi qu'après deux sorties consécutives au stade du 5-Juillet où il a suivi d'abord le match de championnat du MC Alger puis celui des U17, dimanche dernier, Djamel Belmadi s'est rendu le lendemain au stade Mustapha-Tchaker de Blida en visite d'inspection. Sur place, le coach des Verts s'est enquis de l'état du terrain, à moins de 2 mois de la rencontre qu'abritera cette enceinte, face au Botswana, dans le cadre de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN-2021, repoussée à 2022. Lors de cette visite, il était accompagné de ses adjoints, Aziz Bouras et Madjid Boughera, ainsi que le coordinateur administratif, Brahim Belyacine.

À leur arrivée sur place, le directeur de la jeunesse et des sports de la wilaya de Blida et le directeur de l'Opow, Mustapha-Tchaker, sans oublier le chargé du projet de renouvellement du gazon naturel, étaient à l'accueil pour donner toutes les explications nécessaires au sujet des différents travaux entrepris pour préparer le stade pour la prochaine date FIFA du 22 au 30 mars 2021.

Des travaux sont encore en cours dans cette enceinte sportive dont ceux des vestiaires et du terrain, l'éclairage ainsi que la tribune de presse, qui était, il faut le dire, en piteux état. Cette visite de Belmadi boostera les travaux dans ce stade avant le match face au Botswana le 30 mars prochain, après un périple en Zambie. À rappeler, entre autres, que l'OPOW de Blida est surtout concentré sur le CHAN-2022, qui a été reporté à 2023 et qui est prévu en Algérie. Une enveloppe de 49 milliards de centimes est d'ailleurs débloquée pour cette opération.

Ce qui explique, donc, la présence de Madjid Bougherra qui est chargé de la sélection des joueurs locaux. Lui, de son côté, est à Alger, justement pour poursuivre sa mission de suivi de cette catégorie de joueurs afin d'en choisir les meilleurs pour tenter de monter une sélection nationale des joueurs locaux digne de celle de championne d'Afrique en titre.