Le sélectionneur de l'Equipe nationale algérienne, Djamel Belmadi, a insisté pour affronter en amical «deux gros morceaux», le Cameroun et le Ghana, au mois d'octobre prochain en Europe, en vue de la reprise des qualifications de la CAN-2021 en novembre. Selon les informations de l'APS, citant une source autorisée, Belmadi a affiché son désir d'affronter ces deux sélections, afin de jauger la qualité de ses joueurs après des mois d'inactivité causés par la pandémie de coronavirus. La même source indique «qu'aucun accord n'a encore été signé entre l'agence Evol Sport et les sélections en question». Le problème, ajoute-t-on, reste d'«ordre purement organisationnel relatif au lieu qui abritera ces deux rencontres». «Cette agence événementielle est en train de faire toute une gymnastique pour parvenir à programmer ces deux matchs qui pourraient même se dérouler dans deux pays différents», ajoute-t-on. Le test face au Cameroun pourrait avoir lieu aux Pays-Bas, comme déjà rapporté sur ces colonnes, mais la programmation du second test «est loin d'être acquise», pour des raisons aux restrictions liées à la pandémie de coronavirus. En plus, le Ghana aurait trouvé un accord avec le Mali et la Guinée équatoriale, selon la presse locale. Chose qui pourrait compromettre la confrontation face aux Verts. Sur un autre sujet, et en prévision du prochain regroupement du 5 au 13 octobre, le driver des champions d'Afrique devrait faire appel à de nouveaux joueurs, notamment en raison de l'absence du défenseur Djamel Eddine Benlameri et l'attaquant Youcef Belaïli, qui n'ont pas encore repris les entraînements suite à leur différend avec leurs clubs respectifs. Pour rappel, les Verts, cham-pions d'Afrique en titre, reprendront le chemin de la compétition officielle avec la double confrontation face au Zimbabwe, comptant pour les 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN-2021. Jeudi, et au dernier classement FIFA du mois de septembre, ils se sont maintenus à la 35e place, soit au pied du podium au niveau africain, devancés par le Sénégal (20e), la Tunisie (26e) et le Nigeria (29e). Ce classement reste dominé par la Belgique, suivie par la France, le Brésil et l'Angleterre.