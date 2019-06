Comme au lendemain du premier match contre le Kenya (2-0), la sélection algérienne s’est entraînée après avoir battu le Sénégal par la plus petite des marges en deux groupes : les titulaires en salle pour la récupération alors que les remplaçants ont travaillé sur le terrain. Seul titulaire à travailler sur le terrain, le gardien de but Rais M’bolhi. Yacine Brahimi était absent et a manqué cette séance avec les remplaçants en raison de douleurs qu’il ressentait. Le deuxième capitaine des Verts a été ménagé par le staff technique pour être prêt à une éventuelle titularisation face à la Tanzanie, demain au stade Al Salam du Caire.

Déjà qu’il se plaignait de douleurs au niveau de la cheville alors qu’il était encore avec le FC Porto. C’est alors que le staff médical des Verts a décidé de le ménager contre le Sénégal. C’est ce qui explique, d’ailleurs, pourquoi Djamel Belmadi ne l’a pas fait rentrer en deuxième période face au Kenya. Il faut attendre l’avis du staff médical pour savoir s’il pourrait être aligné face aux Tanzaniens demain ou pas.

Ce premier entraînement des Verts après le match face au Sénégal et la qualification pour les 8es de finale a été ouvert aux médias pendant un quart d’heure. Très détendus et gonflés à bloc suite à leur victoire bien méritée, les Verts préparent le dernier match de leur poule « C » dans le calme et la sérénité. Belmadi est déjà entré dans ce troisième match avec la détermination qui le caractérise de gagner la rencontre.

Ceci, même s’il s’agit d’un match sans enjeux, les Verts s’étant déjà assurés de terminer à la première place, alors que les Tanzaniens ont été éliminés après deux défaites. Les connaisseurs de Belmadi savent que c’était un joueur qui n’aimait pas perdre et qu’aujourd’hui, il garde le même état d’esprit après avoir embrassé la carrière d’entraîneur.

Pleine concentration

Après deux victoires consécutives face au Kenya et au Sénégal et au vu des grands efforts et sacrifices des titulaires, le staff technique, en collaboration étroite avec le staff médical, va permettre à certains d’être ménagés pour ce match contre la Tanzanie. Certains titulaires vont être donc exemptés de cette troisième rencontre pour leur permettre de récupérer des efforts fournis et surtout d’être prêts pour la suite de la compétition. Les Verts devront rencontrer dans cette étape l’un des meilleurs 3es des groupes A, B ou F. L’adversaire des Verts ne sera connu qu’à l’issue de la dernière journée de cette phase des poules. Selon le nouveau système de compétition à 24 nations décidé par la CAF, les Verts seront opposés au meilleur troisième des groupes A (Egypte, Ouganda, Zimbabwe, RD Congo), B (Nigeria, Guinée, Burundi, Madagascar) ou F (Cameroun, Ghana, Guinée-Bissau, Bénin). Pour le moment, et selon l’étape actuelle des matchs disputés jusque-là, la balance penche beaucoup plus pour le Zimbabwe, la RDC, la Guinée ou le Bénin.

La qualification aux 8es de finale en poche, le staff technique des Verts se concentre doublement sur le prochain match contre les Tanzaniens tout en ayant un œil sur les groupes A, B et F. Pour le match de demain, Belmadi va procéder, certainement, à quelques changements dans son équipe-type puisqu’il doit nécessairement faire reposer quelques titulaires pour la récupération.

Quelques changements prévus

Mais, attention, cela ne veut en aucun cas dire que Belmadi ne prend pas au sérieux ce match. Bien au contraire, il doit montrer sa très bonne gestion en donnant quelque temps de jeu officiel aux remplaçants. Une manière comme une autre de relancer la concurrence. Logiquement Belmadi doit maintenir le système de jeu qui ne change pas tout comme on ne change pas une équipe qui gagne. Mais, il devra bien essayer de remplacer certains éléments poste par poste. Une manière comme, une autre de faire l’équilibre et ainsi renforcer davantage le groupe.

D’aucuns spécialistes savent que dans ce genre de compétition, le remplaçant à qui on donne une occasion d’être titulaire, va redoubler d’efforts et donner le maximum de soi-même pour gagner la confiance du sélectionneur.

Belmadi veut la passe de trois

Pour le moment, et concernant ce dernier match de la phase des poules, Belmadi avait bien indiqué lors de sa dernière conférence de presse : « J’ai toujours du mal à parler de ce que je vais faire.

Tout le monde peut être impliqué. Il est clair qu’à un certain moment, l’aspect de la récupération dans la perspective du match d’après (8es de finale, NDLR) est très important, mais je vise la victoire face à la Tanzanie. Pour les 8es de finale, toutes les équipes se valent, on n’a pas à choisir notre adversaire.

Le plus important est de bien étudier l’adversaire comme on l’a fait avec le Kenya et le Sénégal. Il ne faut jamais prendre les choses à la légère. » Voilà ce qui mérite d’être clair.