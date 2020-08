Depuis quelques jours, les supporters du Chabab de Belouizdad, champion d'Algérie en titre, faisaient passer le message, pour un énorme craquage le jeudi, 6 août à 22h, sur les terrasses des bâtiments des fiefs des Rouge et Blanc. Le jour «J» et l'heure «H» arrivent, les inconditionnels d'«El Hamra» lancent le grand événement qui a impressionné tout le monde. Des vidéos et photos ont été postées sur la Toile, et reprises par différents médias, algériens et étrangers. Ce qui est à saluer, rapporte-t-on, c'est la manière avec laquelle cet événement a été organisée, puisque ses instigateurs ont insisté sur le fait que cela se passe sur les terrasses afin de ne pas laisser place aux «mauvaises langues» en cette période de crise sanitaire. Même la direction du club, via son canal officiel sur Facebook n'a pas manqué de soulever ce sens d'organisation chez ses supporters. Même son de cloche chez les supporters d'autres écuries, lesquels ont salué ceux qu'ils ont qualifié de «rois du craquage». Sachant que les Belouizdadis sont réputés présents chaque fois qu'une occasion du genre se présente. En parallèle avec cette célébration, la direction du club entame la préparation de la saison prochaine, avec la signature de la première recrue estivale, jeudi dernier. Il s'agit de Zakaria Draoui. Après 2 ans passés à l'ES Sétif, le milieu de terrain de 26 ans rendossera, désormais, le maillot rouge et blanc, qu'il a quitté en 2018. Même si ce retour n'a pas fait l'unanimité chez les supporters, qui n'oublient pas, disent-ils, la manière avec laquelle l'enfant de Baraki avait laissé tomber leur équipe, il n'en demeure pas moins que ce retour a été dicté surtout par la blessure grave contractée par Adel Djerrar. Celui-ci, victime d'une rupture du tendon d'Achille ne risque pas de revenir de sitôt, malgré les assurances du médecin du club. Dans le même sillage du recrutement, deux autres joueurs sétifiens devraient emboîter le pas à Draoui, à savoir le latéral gauche, Houari Ferhani, et le latéral droit, Saâdi Redouani. Ceci, même si certaines sources affirment que ce dernier aurait déjà signé avec l'USM Alger, ce que le joueur et son manager avaient démenti. L'entraîneur Franck Dumas, qui insiste sur «un recrutement qualitatif» veut clore ce dossier au plus vite, afin de passer à autre chose dans la préparation de la nouvelle saison, où son équipe sera engagée sur trois fronts, championnat, coupe d'Algérie et Champions League.