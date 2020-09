Le milieu de terrain du MO Béjaïa, Aziz Ben Abdi, a signé lundi dernier, un contrat de 3 ans en faveur de la JS Kabylie, a annoncé le pensionnaire de Ligue 1 de football. Il a paraphé un contrat de 3 ans, après avoir passé tous les examens médicaux avec succès. Selon la direction du club, l'ancien sociétaire du RC Kouba et de l'USM Blida a récupéré, dimanche dernier sa lettre de libération. Ben Abdi s'ajoute aux autres recrues venues de différents paliers renforcer les rangs de la JSK durant ce mercato estival, à l'image de Lyes Fayçal Haddouche (CRB Dar El-Beïda), Juba Aguieb (ES Ben Aknoun) et Ahmed Kerroum (ASM Oran). Par ailleurs, les Jaune et Vert ont achevé, lundi dernier leur deuxième stage de préparation d'intersaison après une dizaine de jours de travail à Mostaganem. Les coéquipiers de Rezki Hamroune avaient entamé leur préparation à Akbou (Béjaïa) avec un premier stage basé essentiellement sur le volet physique.