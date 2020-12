Joueur au caractère bien trempé, le milieu offensif de Bordeaux Hatem Ben Arfa (33 ans, 6 matchs et 1 but en L1 cette saison) a été l'auteur de plusieurs coups de sang au cours de sa carrière, notamment dès ses plus jeunes années à l'Olympique Lyonnais. Son ancien coéquipier dans le Rhône (2006-2008) Sébastien Squillaci a raconté dans L'Equipe ce qu'il qualifie de «plus grosse dispute» de sa carrière qui a éclaté avec HBA.«C'était à l'entraînement. J'avais eu un contact un peu rugueux avec lui. Il l'avait mal pris et avait eu des mots assez durs. Après l'entraînement, ça avait chauffé, s'est souvenu l'ex-défenseur central. J'étais très ami avec Sidney (Govou). Je sais que Hatem était allé le voir 15 jours ou trois semaines après pour savoir s'il pouvait venir s'excuser. Il l'a fait et on est passé à autre chose. Hatem, c'est quelqu'un d'assez impulsif. Il était jeune. Il y a des limites à ne pas dépasser, et il les avait dépassées, mais c'était une erreur. Il n'y a plus de problème.»Une anecdote qui résume bien le natif de Clamart, aussi agaçant qu'attachant.