Le président de l'US Biskra, Farès Benaïssa, a accordé des déclarations «graves» à la page officielle de son club sur Facebook. Il s'exprimait au sujet de l'identité du deuxième participant algérien en coupe de la CAF, en compagnie de l'ES Sétif. Cette question sera tranchée, demain, lors de la réunion du Bureau fédéral de la Fédération algérienne de football (FAF), comme l'avait annoncé le membre de celui-ci, Ammar Bahloul.

Benaïssa a affirmé avoir subi «des pressions» de la part de quelques personnes de la FAF et du ministère de la Jeunesse et des Sports, pour que la demande de son équipe pour participer à la coupe de la CAF soit retirée. Cela, ajoute-t-il, afin de préparer le terrain à la JS Kabylie. Le premier responsable du club des Zibans est allé encore plus loin en évoquant du «régionalisme», dans la prise de décisions.

La FAF n'a pas tardé à réagir, qualifiant les accusations de Benaïssa de «gratuites» et «infondées», en rappelant que le choix n'a pas encore été fait. «Cette question est d'ailleurs inscrite à l'ordre du jour du prochain Bureau fédéral de la FAF qui se tiendra demain lors de sa session mensuelle statutaire, d'où l'étonnement des membres du BF lorsque le premier responsable de l'USB qui évoque une décision déjà prise, parle de soi-disant pressions et implique même le ministère de la Jeunesse et des Sports». Par conséquent, ajoute la FAF dans son communiqué, «ce responsable devra répondre de toutes ses déclarations devant les commissions juridictionnelles et apporter surtout les preuves de ces graves accusations [...] Le Bureau fédéral demeurera inflexible et imperturbable devant toute sorte de pressions, d'où qu'elles viennent et invite les dirigeants de clubs à davantage de mesure dans leurs déclarations». L'instance fédérale a répondu aux accusations de régionalisme en écrivant: «La FAF s'est inscrite depuis longtemps dans cette Algérie nouvelle et ne fait aucune distinction entre tous les clubs algériens, quelle que soit leur situation géographique ou leur position dans la hiérarchie du football national. Preuve en est, le nouveau système de compétition qui donne plus de chances aux clubs du grand Sud longtemps marginalisés.» Mais pourquoi en arriver jusque-là? C'est parce que le Bureau fédéral, qui dispose de toutes les prérogatives pour trancher le sujet, a pris beaucoup de temps pour le faire. Et ce n'est pas la première fois que l'on se retrouve devant une situation pareille.