Le défenseur international, Hocine Benayada (28 ans), en fin de contrat avec le CS Constantine (Ligue 1 algérienne de football), s’est engagé pour trois saisons avec le Club Africain (Ligue 1/ Tunisie), ont rapporté hier les médias locaux. Approché par la direction constantinoise, présidée par Yazid Laâla, pour prolonger son contrat avec le CSC qu’il avait rejoint en 2016 en provenance de l’USM Alger, le natif d’Oran a préféré tenter sa première expérience professionnelle à l’étranger en acceptant la proposition du club tunisois. Considéré comme l’un des tauliers du CSC lors des deux dernières saisons, Benayada était convoité en Algérie par le MC Alger, avec qui des négociations étaient en cours. « Vous dire au revoir n’a pas été facile. Le CSC était une part tellement importante de ma vie. Je voudrais souhaiter bonne chance à l’entraîneur Amrani, à tout son staff, à chacun des joueurs. Merci aux meilleurs supporters d’Algérie, je ne vous oublierai jamais », a indiqué le joueur, dans un message posté sur sa page Facebook. Avec le départ de Benayada, le CSC compte se pencher sur le cas de l’attaquant Ismaïl Belkacemi, pour tenter de le convaincre de prolonger son bail, lui qui est fortement annoncé du côté de l’USM Alger. Côté recrutement, le CSC a assuré jusque-là cinq nouvelles recrues estivales : l’attaquant Aymen Issad Lakdjaâ

(NC Magra), les deux défenseurs Idir Mokaddem (26 ans) et Ahmed Maâmeri, en provenance du WA Boufarik, l’attaquant Fayek Amrane (CA Batna), et le milieu de terrain Mohamed Amine Baghdaoui (ASM Oran). Pour rappel, le CSC a enregistré le retour de l’entraîneur Abdelkader Amrani qui s’est engagé pour un contrat de 2 ans. Amrani (64 ans) revient ainsi sur le banc du CSC, 2 ans après l’avoir mené au titre de champion au terme de la saison 2017-2018. Le CSC a bouclé la saison 2019-2020, suspendue en raison de la pandémie de Covid-19, à la 5e place au classement avec 34 points, à six longueurs du CR Belouizdad, déclaré « à titre exceptionnel » champion d’Algérie.