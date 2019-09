Les boxeurs algériens Abdelhafid Benchabla (-91 kg) et Mohamed Houmri (81 kg) ont été éliminés aux 16es de finale des Mondiaux-2019, après leur défaite dimanche à Ekaterinbourg (Russie) respectivement devant l’Allemand Abduldjabbar Ammar et le Cubain Julio Cesar La Cruz. Benchabla, exempt du 1er tour, a perdu aux points (4-1) devant le pugiliste allemand, alors que Houmri s’est incliné logiquement 5-0 face au Champion du monde cubain La Cruz. Avec les défaites de Benchabla et Houmri, cinq boxeurs algériens au total sont éliminés de ce cham-pionnat du monde. Les trois autres éliminés sont Mohamed Flissi (-52 kg), Younès Nemouchi (75 kg) et Réda Benbaziz (-63 kg) L’Algérie a engagé sept boxeurs dans ce rendez-vous pugilistique qui se tient du 9 au 21 septembre, en présence de près de 450 athlètes de 87 pays.