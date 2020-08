Les boxeurs algériens, Abdelhafid Benchabla (messieurs) et Boualem Romaïssa ont été désignés par la Fédération algérienne de boxe (FAB) comme meilleurs athlètes de l'année 2020 (Best Wards-2020), a indiqué dimanche l'instance fédérale. Ayant pris part à trois jeux Olympiques (Pékin-2008, Londres-2012 et Rio-2016, Benchabla occupe actuellement la 6e position avec un total de 700 points chez les 91 kg, une catégorie dominée par le Russe Muslim Gadzhimagomedov qui totalise 1900 pts. Le natif de Zemmouri (wilaya de Boumerdès) a déjà composté son billet qualificatif aux jeux Olympiques 2021 à Tokyo, une quatrième participation qui sera certainement la dernière pour ce talentueux boxeur qui avait raté de peu le podium lors des JO-2012 à Londres. Chez les dames, Boualem Romaïssa (51 kg) partage la 8e place mondiale avec la Colombienne Valencia Victoria Lorena avec 700 pts. La première place de la catégorie est revenue à la Nord-Coréenne Panf Chol Mi qui a totalisé 2350 pts. Médaillée d'or aux Jeux africains 2019 à Rabat, Boualem, qui a débuté sa carrière en 2013, a créé la surprise en allant chercher une place aux JO de Tokyo, un évènement dont rêve chaque athlète de haut niveau. Cette consécration des deux boxeurs algériens au Best Awards 2020, entre dans le cadre d'une initiative lancée par le président par intérim de l'Association internationale de boxe (AIBA), le Marocain Mohamed Moustahssen. Les Fédérations nationales ont été appelées par l'AIBA à honorer leur meilleur boxeur élite, meilleure boxeuse élite, meilleur juniors garçons, meilleure juniors filles, meilleur entraîneur, meilleur arbitre, meilleur officiel et meilleur médecin de ring.