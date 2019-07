L’Espérance de Tunis (Ligue 1 de football) a officialisé mardi le recrutement des joueurs algériens Abderraouf Benghit (Paradou AC) et Ilyes Chetti (JS Kabylie), pour une durée de quatre ans. Benghit et Chetti rejoignent ainsi deux autres Algériens qui se sont engagés récemment avec les Sang et Or. Il s’agit de l’attaquant Billel Bensaha (DRB Tadjenanet) et le défenseur Abdelkader Bedrane (ES Sétif). A l’Espérance, les quatre nouveaux venus ne seront pas dépaysés, car ils y retrouveront deux de leurs compatriotes, à savoir : l’ex-Usmiste Youcef Belaïli et l’ancien Paciste Tayeb Meziani.