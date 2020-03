Le manager de l’USM Bel Abbès, Sofiane Bengorine a été suspendu pour une durée de trois mois (interdiction de terrain et de vestiaires) par la commission de discipline de la LFP, qui s’est réunie jeudi dernier. Le dirigeant de l’USMBA a été également sanctionné de 200.000 DA d’amende pour atteinte à la dignité et à l’honneur d’un officiel de match. Pour sa part, le directeur sportif du CR Bélouizdad, Toufik Korichi, a écopé d’un sanction de mise en garde et 100.000 DA d’amende, suite à ses déclarations qui ont suivi les dernières sanctions prononcées contre son équipe et son milieu de terrain, Adel Djerrar.