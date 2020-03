Le milieu de terrain algérien de l'ES Tunis, Abderaouf Benguit, est parvenu à inscrire deux buts dimanche face à la formation de l'AS Marsa (2-0) pour le compte des 8es de finale de la coupe de Tunisie.

L'ex-Usmiste a inscrit tout d'abord son premier but à la 32' sur penalty, alors que pour le second but, il était à la conclusion d'une belle action collective menée par les joueurs espérantistes. Grâce à ce doublé de Benguit, l'EST composte son ticket pour le quart d finale de la coupe de Tunisie. Notons qu'il a inscrit sept buts toutes compétitions confondus depuis le début de la saison.