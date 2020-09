Le milieu de terrain Tayeb Benkhelifa est à la croisée des chemins. Alors qu’il voulait rester à l’USMA, où il avait évolué lors de la défunte saison, à titre de prêt, les responsables du PAC placent la barre très haut faisant fuir ses courtisans locaux. Du coup, c’est vers la Tunisie que Benkhelifa devrait se diriger. Nous apprenons dans ce sillage, qu’un club de 1ère division tunisienne l’a mis dans son viseur et devrait, dit-on encore, entamer les négociations avec le président du Paradou, Hacène Zetchi, dans les jours à venir. Benkhelifa espère que son cas sera tranché le plus tôt possible, pour lui permettre d’entamer la préparation de la prochaine saison avec sa nouvelle équipe.