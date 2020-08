L’aventure de Mohamed Benkhemassa à Malaga serait plus courte que prévue. Après une saison passée dans le club espagnol, l’international algérien ne serait plus dans les plans de ses dirigeants. Arrivé à Malaga en 2019 en provenance de l’USMA, Benkhemassa pourrait changer de club cet été. À en croire les informations de SER Malaga, le milieu défensif de 27 ans devrait partir. Ses dirigeants veulent s’en séparer. Face à une difficulté financière, Malaga va devoir réduire la masse salariale de l’effectif afin de pouvoir véritablement survivre. Cette situation va contraindre la direction à libérer certains joueurs. Et le Fennec en fait partie. Benkhemassa va devoir chercher un club pour se relancer.