Désormais sans club, Djamel Benlamri, ne va pas chômer pour longtemps. L’international algérien suscite la convoitise de plusieurs clubs dans le Golfe. À en croire les informations des médias saoudiens, l’ancien défenseur d’Al Shabab est courtisé par de multiples formations. Al-Nassr, Ittihad FC et Al Ahli SC et certains clubs des Emirats arabes unis se bousculent au portillon pour enrôler le joueur de 30 ans. Après 4 saisons passées à Al Shabab, Benlamri a décidé de résilier son contrat. Ces derniers mois, le champion d’Afrique a connu une relation très froide avec ses dirigeants. Logique qu’il ne soit plus un joueur de l’effectif pour la saison à venir. Libre de tout engagement, le champion d’Afrique va vite rebondir.