à 30 ans, Djamel Benlamri vit sa première expérience dans un club européen. Recruté en fin de mercato par l'O.L pour une saison, avec une autre année en option, le défenseur algérien pourrait faire ses débuts ce soir à 21h, en Ligue 1, lors du choc face à l'AS Monaco. Arrivé en provenance d'Arabie saoudite, où il n'avait plus joué à cause du Covid-19 depuis le mois de mars, Benlamri a été décrit par Rudi Garcia comme «un guerrier». «J'étais dans un pays du Golfe, on sait tous qu'il y a beaucoup d'argent là-bas. J'ai fait un choix sportif, j'ai pensé aussi à ma sélection, il va y avoir des éliminatoires pour la coupe du monde, donc il faut que je reste au niveau, a expliqué l'international algérien samedi dans un entretien pour Le Progrès. Inch'Allah, j'ai fait le bon choix.» Titulaire en défense centrale lors de la coupe d'Afrique des nations 2019 remportée par l'Algérie, c'est un tout autre défi qui attend désormais Benlamri, qui va devoir prouver rapidement. «Je pense que si je joue, alors oui, j'aurai fait le nécessaire pour (activer l'année en option, Ndlr), mais si dans 30 matchs, je n'en ai joué qu'un, deux, trois... Alors je ne mériterai pas de rester ici, c'est que je n'aurai pas le niveau, c'est simple, a indiqué Benlamri. Lyon, ce n'est pas un petit club.» Homme de confiance du sélectionneur algérien, Djamel Belmadi, Benlamri estime aussi qu'«il n'y a pas de cadeau à attendre» dans un club comme l'OL et juge la situation «compliquée» pour se faire sa place avec un match par semaine. Face à une charnière centrale bien installée avec Jason Denayer et Marcelo, Djamel Benlamri veut travailler pour prouver sa valeur et ensuite «attendre sa chance».