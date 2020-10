Le fort intérêt de l'Olympique Lyonnais pour lui avait été révélé, dimanche, sur le site de L'Équipe, et il s'est concrétisé le lendemain. Djamel Benlamri a passé, hier, sa visite médicale à Lyon et signé un contrat d'un an, plus une année en option, avec l'OL. Le défenseur central algérien, champion d'Afrique, a été libéré de sa dernière année de contrat à Al-Shabab (Arabie saoudite). Il était d'accord depuis plusieurs jours pour rejoindre l'OL, qui attendait d'abord de pouvoir trouver une porte de sortie pour Joachim Andersen. Le défenseur central danois est toujours là, mais les dirigeants ont quand même accéléré l'arrivée de Benlamri, après la blessure de Marcelo, dimanche soir. On ne connaît pas encore la durée de l'absence du Brésilien, touché à l'épaule ce dimanche face à l'OM (1-1). Après avoir résilié son contrat en Arabie saoudite, l'ancien joueur du NA Hussein Dey et de la JS Kabylie était annoncé un peu partout. Il avait des touches au qatar, en Arabie saoudite mais aussi en Turquie. Et c'est finalement en France qu'il a décidé de rebondir. À 30 ans, il va tenter une nouvelle expérience dans un championnat où il a toujours souhaité évoluer. Cette signature va aussi réjouir le sélectionneur de l'Equipe nationale algérienne, Djamel Belmadi, étant donné qu'il s'agit d'un élément clé sur son échiquier. Sans club jusqu'à dimanche, Benlamri n'a pas été convoqué par le sélectionneur national, Belmadi, pour affronter en amical le Nigeria et le Mexique, les 9 et 13 octobre en Autriche et aux Pays-Bas. Mais pour les prochaines échéances, notamment les éliminatoires de la CAN-2021 et le Mondial-2022, Benlamri sera certainement là et tiendra sa place dans la charnière centrale.