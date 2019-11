Même s’il n’a pas pu éviter la défaite au Milan AC face à la Juventus (0-1), dimanche soir dans le choc de la Série A, l’international algérien, Ismaël Bennacer, a été le meilleur élément du côté des « Rossoneri ». Après une petite période de méforme et une sortie des plans de son entraîneur Pioli, qui lui préférait l’Argentin Biglia, voilà que le meilleur joueur de la dernière CAN avec l’Algérie

retrouve la confiance et son meilleur niveau. Dans cette partie, le transfuge d’Empoli a accompli comme il se doit son rôle dans la récupération et construction du jeu. Il a aussi proposé des solutions pour ses défenseurs pour sortir la balle quand il y a danger de la Juve. Averti en première période, Bennacer sera absent lors du prochain match des siens face à Naples le 23 novembre prochain.