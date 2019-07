Une compétition réussie du début à la fin pour la pépite algérienne, Ismaïl Bennacer. Titulaire indiscutable, le joueur d’Empoli a totalisé 627 minutes, couronnées par une consécration finale, mais aussi le titre de meilleur joueur du tournoi, lui qui avait déjà été élu meilleur joueur de la phase de poules. Le nouveau patron de la zone médiane algérienne a reçu son trophée des mains du président de la FIFA, Gianni Infantino. « Je n’arrive pas encore à réaliser que nous sommes champions d’Afrique. Nous allons continuer à travailler pour obtenir d’autres résultats et ne pas nous contenter de ce trophée », a déclaré Bennacer. Fin techniquement et avec un gros abattage dans l’entrejeu, il a réussi, durant cette CAN, à imposer son rythme aux adversaires, notamment avec son apport offensif en s’illustrant, au passage, dans un registre qu’on lui connaissait moins, à savoir le repli défensif, aux côtés de Guedioura. Les Milanais, avec lesquels il devrait s’engager dans les jours à venir, peuvent se frotter les mains.