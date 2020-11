Le milieu de terrain international algérien, Ismaïl Bennacer, fait partie de l'équipe-type de la 2e journée de Ligue Europe, établie par le magazine France Football, après avoir brillé lors de la victoire de l'AC Milan, jeudi devant le Sparta Prague (3-0). «Vingt-troisième match sans défaite de rang pour le Milan, vainqueur 3-0 du Sparta Prague à San Siro avec un Ismaïl Bennacer rayonnant, étincelant tant dans la récupération que dans la construction», a écrit France Football. Titularisé par l'entraîneur Stefano Pioli, Bennacer a été l'auteur d'une passe décisive en profondeur sur l'action du troisième but signé Diogo Dalot (67e). Le champion d'Afrique, qui a cédé sa place à la 80e minute, espérait poursuivre ses belles prestations à l'occasion du déplacement à Udine, hier, pour le compte de la 6e journée de Série A dont le classement est dominé par les Rossoneri.

L'équipe-type de cette deuxième journée de la Ligue Europa établie par France Football s'articule autour d'un 3-4-1-2 et est composée de Baumann (Hoffenheim), Gélin (Antwerp), Dante (OGC Nice), Koulibaly (Naples), Youga (CSKA Sofia), Sch wab (PAOK Salonique), Bennacer (Milan AC), Diogo Dalot (Milan AC), Liendl (Wolfsberger), Ben Nabouhane (Etoile Rouge Belgrade) et Elyounoussi (Celtic Glasgow).