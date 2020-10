Le Milan AC continue sa belle série de matchs sans défaite et a réalisé samedi soir un énorme coup en s'imposant face à l'ennemi rival l'Inter (2-1) dans un match qui a tenu toutes ses promesses. Le milieu international algérien, Ismaël Bennacer, a montré une fois de plus qu'il est l'homme en forme et l'un des meilleurs joueurs à son poste en Italie. Utilisé en tant que milieu défensif avec Kessié, il n'a pas manqué l'occasion pour s'illustrer une nouvelle fois face à un adversaire de taille. Solide défensivement et précieux offensivement, Bennacer a été grandiose face au bon milieu de terrain de l'Inter composé par l'ancien barcelonais Arthuro Vidal et l'international italien Barrela. Bennacer a été une nouvelle fois à la hauteur et a contribué à la belle victoire des siens qui se sont installés sur le trône du Calcio en ce début de saison et envoie un message clair pour ses prétendants.