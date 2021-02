Toujours leader de Série A après 21 journées, l'AC Milan doit malheureusement trop souvent faire sans Ismaël Bennacer cette saison. Indispensable, l'année dernière, le milieu de terrain algérien de 23 ans n'a participé qu'à 10 rencontres de championnat durant cet exercice 2020-2021 à cause de blessures à répétition. Pourtant, cela n'empêche pas l'ancien d'Empoli d'apprécier l'attitude de ses coéquipiers sur le terrain, et notamment celle de Zlatan Ibrahimovic. Le géant suédois est le leader des Rossoneri depuis son retour en janvier 2020, et Bennacer apprécie son engagement sur le terrain. «Même si parfois on voit qu'il crie sur le terrain, c'est mieux que s'il ne disait rien, sinon ça voudrait dire qu'il s'en fout un peu. Il nous apporte beaucoup. Avec toute l'expérience qu'il a acquise, il essaie de nous emmener au plus haut avec lui, il recherche toujours la perfection. Il nous donne beaucoup de conseils», a-t-il déclaré dans un entretien à l'AFP.