Le Milan AC a remporté son premier match pour la reprise de la Série A hier, sur le score de 2-0 face à Bologne avec un doublé d'Ibrahimovic et un excellent Bennacer. Le milieu de terrain international algérien qui a eu une grosse occasion en première période sur un service du Suédois a vu sa balle passer au- dessus de la barre transversale. Il sera par contre impliqué sur l'ouverture du score en étant avant-dernier passeur. Il décale Théo Hernandez qui centre au second poteau pour une tête imparable d'Ibrahimovic.

En seconde période Bennacer va obtenir un penalty après un contact avec Orsolini dans la surface. Ibrahimovic transforme et s'offre son doublé.