Alors que son retour a été annoncé contre Cagliari, demain, à l'occasion de la 18e journée Série A, Ismaël Bennacer pourrait ne plus jouer cette rencontre. D'après Sky Sport, le milieu de terrain algérien, blessé il y a quelques semaines, ne serait pas encore prêt pour jouer ce match. Bennacer a été victime d'une blessure musculaire et est éloigné des terrains depuis plus d'un mois. Contre Cagliari, il ne sera pas le seul joueur absent puisque Théo Hernandez, ainsi que plusieurs autres éléments ne seront pas de la partie. L'Algérien fera peut-être son retour contre l'Atalanta Bergame le 23 janvier à l'occasion de la 19e journée du championnat italien.