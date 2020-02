Suite à une excellente CAN, Bennacer est devenu l’un des meilleurs joueurs à son poste en Serie A, mais aussi le plus sanctionné du championnat. Le joueur de 22 ans a montré de très belles choses durant le dernier match face au Torino en récupérant plusieurs ballons et en étant aussi à l’origine de plusieurs actions offensives (victoire 1-0). Malheureusement, Bennacer a écopé une nouvelle fois d’un carton jaune et voit son total s’élever à 11 cartons depuis le début de la saison. Il devient ainsi le joueur le plus averti du championnat italien devant Cristian Romero et Marten de Roon (10 cartons depuis le début de saison).