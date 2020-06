Arrivé au Milan AC l’été dernier, Ismaël Bennacer a confirmé tout le bien qu’on pensait de lui. Le milieu de terrain algérien a enchaîné des prestations de haut niveau avec le club lombard et est considéré, aujourd’hui, comme l’un des meilleurs milieux défensifs de la Serie A. Très convoité, le Fennec ne jure que par le Milan AC, du moins pour le moment. Dans un entretien accordé au site Sportweek, il a évoqué les raisons qui l’ont poussé à choisir cette formation. « J’ai choisi Milan pour son histoire, mais surtout parce que son projet était le meilleur pour moi», a-t-il dit. Ismaël Bennacer est par ailleurs revenu sur les

nombreux cartons qu’il a reçus cette saison, estimant qu’il doit encore progresser. « Je dois m’améliorer et prendre moins de cartons jaunes, je suis trop impatient. Je ressens l’importance de ce maillot, à San Siro les fans poussent et tu veux aider l’équipe de plus en plus. Je veux tout donner, et quand tu veux tout donner, tu finis par ne pas penser. Au lieu de cela, un footballeur doit toujours réfléchir avant d’agir », a confié l’international algérien, qui a gagné la CAN-2019 avec les Fennecs et fini meilleur joueur de la compétition.