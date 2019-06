Pour le deuxième match de suite, Ismaël Bennacer est désigné homme du match. Le milieu de terrain algérien d’Empoli s’est exprimé après la rencontre au micro de beIN Sports. « On a gagné contre une grande équipe, peu importe la manière, donc on ne peut que être contents. Elle nous tenait à cœur cette victoire et on l’a fait. Il faut qu’on continuer comme ça et ne pas se relâcher. Ce soir, ça s’est joué sur des détails, mais c’est le football. On avait envie sur le terrain, on l’a montré, et c’est ça qui nous a permis de l’emporter », a-t-il déclaré. Le joueur confirme sa forme du moment, lui qui vient de sortir d’une saison réussie sur tous les plans, pour un première expérience en Serie A. Il devrait quitter Empoli cet été, lui qui se trouve dans le viseur de plusieurs écuries, dont Arsenal, qui veut le récupérer.