En Angleterre, l'entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, est un fan incommensurable d'Ismaïl Bennacer. L'international algérien de 22 ans convient parfaitement à la philosophie de jeu du technicien catalan. Celui-ci commence déjà à imaginer une association «algéro-algérienne», soit Bennacer - Mahrez. Un tandem qui a été pour beaucoup dans la consécration de l'Equipe nationale algérienne lors de la CAN-2019. Guardiola et Bennacer se seraient déjà entretenus et le coach a étalé le projet sportif de son club à son interlocuteur. Le natif d'Arles (Avignon), capable d'évoluer dans un milieu à deux ou à trois, donnera certainement l'embarras du choix à Pep. Et celui-ci a utilisé tous les arguments pour séduire, sachant qu'en parallèle, d'autres «gros» l'attendent au tournant pour le dépasser. à l'image du PSG, qui travaille en parallèle, en se montant prêt à sortir son chéquier pour convaincre le joueur et son club, le Milan AC de conclure la transaction dès à présent. La première offre parisienne était à hauteur de 30 millions d'euros, mais a été joliment refusée par le club lombard. Le directeur sportif du PSG, Leonardo, maintient un contact régulier avec le conseiller de Bennacer, Moussa Sissoko, et voilà qu'il (Leonardo) continue de tout mettre en oeuvre pour avoir l'Algérien dans son effectif. Le10Sport évoque une nouvelle offre de 40 millions d'euros aux dirigeants milanais. Une somme qui se rapproche des exigences du Milan AC, ce qui pourrait bouleverser la donne.

Sachant que Bennacer dispose d'une clause libératoire de 50 millions d'euros (hors bonus). Mais pas pour autant rassurant pour les dirigeants franciliens, puisque voilà qu'un nouveau prétendant entre en scène pour chiper l'ancien Gunner. Les Parisiens, qui souhaitent devancer la concurrence féroce sur ce dossier, voient l'entée en lice du Real Madrid.

«Fort d'un contact privilégié avec le conseiller du joueur, les dirigeants espagnols ont pris des renseignements autour d'une éventuelle arrivée», rapporte la presse française, qui précise qu'«en quête d'un renfort dans ce secteur, le Real a recueilli tous les paramètres de ce dossier, mais priorise pour le moment la piste menant à Eduardo Camavinga». En Angleterre, les Cityzens ne sont pas les seuls à lorgner Bennacer. Manchester United, silencieux jusque-là, a fait surface, mais sans que des détails fuitent.

Bennacer aura, donc, l'embarras du choix, et privilégiera toujours le temps de jeu proposé à l'heure de trancher. Par la même occasion, le Milan AC se verrait bien continuer une saison supplémentaire avec son milieu défensif, auteur de 23 matchs, toutes compétitions confondues, et lié au club lombard jusqu'en 2024. Il émarge à près de 2 millions d'euros brut à l'année, sans les bonus.