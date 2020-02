Avant le prochain match du Milan AC face à l’Inter dans un derby attendu aujourd’hui, l’ancien international italien, Andrea Pirlo qui a porté les couleurs des deux équipes, a parlé des qualités des joueurs des deux clubs. Pirlo qui a joué dans le même poste que l’international algérien Ismaël Bennacer, a parlé de ce dernier sur les colonnes de la Gazetta dello Sport en indiquant : « Bennacer est un joueur talentueux et c’est l’un des meilleurs joueurs à son poste en Italie cette saison. » . Cependant, Pirlo a comparé ce que propose l’Algérien au milieu de l’Inter, Brozovic, et il a donné l’avantage à ce dernier, qui a plus d’expérience, surtout qu’il a disputé une finale de Coupe du monde avec la Croatie. Pour rappel, Bennacer devrait faire son retour dans le onze titulaire après avoir écopé d’un match de suspension suite à son 10e carton jaune depuis le début du championnat.