Le milieu de terrain Ismaël Bennacer, est le seul international algérien encore en lice avec son équipe de l'AC Milan (Série A italienne de football), en Europa League, au terme des 16es de finale de l'épreuve, clôturés jeudi soir. Le club lombard s'est qualifié pour les 8es de finale, en dépit du match nul concédé à domicile face aux Serbes de l'Etoile Rouge de Belgrade (1-1). Lors de la première manche, les deux équipes se sont neutraliséesn (2-2). Blessé lors du match aller, Bennacer n'a pas pris part à cette seconde manche, et a même déclaré forfait pour la rencontre en déplacement face à l'AS Rome ce soir à partir de 20h45, dans le cadre de la 24e journée du championnat italien. En revanche, deux autres internationaux algériens ont quitté la compétition, il s'agit du défenseur Faouzi Ghoulam (Naples/ Italie) et de l'attaquant Ishak Belfodil (Hoffenheim/ Allemagne). Le Napoli s'est fait éliminer à domicile face aux Espagnols du FC Grenade. Battu à l'aller (2-0), le club du Sud de l'Italie s'est imposé jeudi à la maison (2-1), un succès qui s'est avéré insuffisant pour pouvoir valider son billet pour le prochain tour. Ghoulam, qui a débuté le match sur le banc des remplaçants, a fait son apparition en début de la deuxième période (46e), en remplacement de l'international serbe Nikola Maksimovic. En Allemagne, la formation d'Hoffenheim s'est inclinée, à la surprise générale, à domicile face aux Norvégiens de Molde FK (2-0), échouant à capitaliser le match nul décroché en dehors de ses bases (3-3). Blessé à l'aine, Belfodil n'a pas été convoqué pour ce match retour.

Le tirage au sort des 8es de finale a eu lieu vendredi après-midi à la Maison du football européen à Nyon (Suisse). Et les Milanais ont hérité d'un gros morceau, à savoir Manchester United. Deux mastodontes du football européen qui se croiseront, avec des retrouvailles entre Zlatan Ibrahimovic et l'une de ces anciennes écuries. Arsenal retrouvera de son côté l'Olympiakos, qui l'a éliminé la saison passée en 16es de finale, et Sokratis Papasthopoulos parti en Grèce en janvier, tandis que le Tottenham de José Mourinho affrontera les Croates du Dinamo Zagreb.