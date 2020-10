Ismaël Bennacer a signé une nouvelle prestation étincelante avec l'AC Milan, jeudi dernier, lors de la victoire face au Sparta Prague (3-0) en Ligue Europa. Le numéro 4 milanais s'est notamment distingué par une passe décisive sublime pour Diogo Dalot sur le troisième but des Lombards. Depuis son propre camp, il a adressé une transversale ultra précise de 60 mètres dans les pieds du latéral portugais qui l'a fructifié en remportant son face-à-face avec le gardien adverse. Avant cela, Bennacer avait adressé un centre parfait pour Zlatan Ibrahimovic, retenu par un défenseur et bénéficiaire d'un penalty finalement manqué par le Suédois. L'international algérien est aussi impliqué sur le deuxième but de l'équipe en décalant parfaitement Dalot (déjà) sur le côté gauche. Le centre parfait de l'ancien joueur de Manchester United a été converti par l'ancien Lillois, Rafael Leao. Le milieu de terrain algérien, arrivé au club en 2019 en provenance d'Empoli, s'est imposé comme l'un des maîtres à jouer de l'équipe de Stefano Pioli. Il traverse d'ailleurs deux impressionnantes séries d'invincibilité en club et en sélection: il n'a plus perdu avec l'AC Milan depuis 23 matchs et il est aussi invaincu avec l'Algérie depuis 20 rencontres. Hier matin, il récolte les meilleures notes dans la presse italienne qui salue son altruisme et sa vision du jeu. Lille, prochain adversaire de l'AC Milan jeudi prochain, est prévenu.