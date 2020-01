Titulaire comme à son habitude au sein du milieu du Milan AC, l’international algérien, Ismael Bennacer, a sorti un joli match face à Brescia, malgré les difficultés que les siens ont eu pour s’imposer finalement par la plus petite des marges en déplacement. Utilisé dans un poste de milieu récupérateur ou « regista », l’ancien d’Empoli était à la hauteur défensivement en récupérant plusieurs ballons au milieu, mais aussi bon offensivement en aidant ses coéquipiers en attaque.

Il était aussi le joueur qui a réussi le plus de dribbles durant cette rencontres. Le Milan AC a enchaîné une quatrième victoire de suite et le cinquième match sans défaire, pour remonter à la 6e place, synonyme de barrage pour l’Europa League.

La bonne soirée de Bennacer a été malheureusement ternie par un nouveau carton jaune (le 10e de la saison) qui va lui coûter une suspension automatique pour la prochaine rencontre face au Hellas Verone à domicile. En fin de rencontre, le meilleur joueur de la CAN a déclaré : « Aujourd’hui, je pense que le plus important était de gagner et nous l’avons fait. Nous avons souffert, mais la victoire est venue. Les détails ont fait la différence et nous devons croire en ce que nous faisons.

Nous devons juste continuer à faire ce que nous avons vu aujourd’hui sur le terrain, en travaillant sur les erreurs.

La saison n’a pas bien commencé, alors que maintenant l’équipe en sait beaucoup plus et cela fait la différence. Pour ce qui est de la coupe contre le Torino, on y réfléchit et on veut gagner pour atteindre la demi-finale. »