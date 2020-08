Auteur d'une première saison très intéressante, Ismaël Bennacer (22 ans, 34 matchs et 1 but toutes compétitions pour la saison 2019-2020) a marqué son premier but avec le Milan AC contre Bologne (5-1), le 18 juillet. Le milieu algérien, annoncé dans le viseur de Manchester City et du Paris Saint-Germain, espère en inscrire d'autres avec le club italien. «Je dois beaucoup travailler là-dessus, être décisif, même si je travaille beaucoup pour l'équipe, mais aussi personnellement.

C'est toujours positif de marquer et délivrer des passes décisives. Mais ce n'était pas le dernier but, je veux en marquer beaucoup plus avec ce maillot», a indiqué le champion d'Afrique pour La Gazzetta dello Sport.