L'international algérien Saïd Benrahma et son club Brentford sont qualifiés pour la finale d'accession en Premier League, en battant Swansea (3-1), à Griffin Park, pour le compte de la demi-finale (retour) des barrages. Battu (0-1) au match aller, Brentford a réussi a renverser son adversaire au match retour. Le premier but de la rencontre a été inscrit par Watkins. Même si Benrahma n'a pas marqué au match retour, il était par contre derrière le second but de son équipe, lorsqu'il déposa le ballon sur la tête de son coéquipier, Marcondes, auteur de la 2e réalisation à la 15'. Quelques minutes plus tard, l'international algérien a failli ajouter un 3e, n'était-ce le poteau qui a remis son tir en jeu. En seconde période, encore Benrahma bien servi par Watkins à l'entrée de la surface, mais son tir heurte la barre transversale, aidé par la main ferme du gardien de Swansea. Le 3e but de Brentford a été l'oeuvre de Mbeumo (46'), alors que Swansea a réussi a réduire le score à la 78' par Brewster. Grâce à cette victoire, Brentford va affronter, mardi prochain en finale à Wembley, soit Fulham.