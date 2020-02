L’international algérien de Brentford FC, Said Benrahma, ne cesse de briller avec son club en Angleterre. En effet, lors du dernier match du championnat face à Hull City, l’attaquant de 24 ans s’est distingué de fort belle manière en plantant un triplé. Ces trois buts ont permis à l’attaquant algérien de gonfler son compteur but à huit réalisations en 26 apparitions avec Brentford en Championship. Il a également offert cinq passes décisives depuis le début de saison. Benrahma et son club joueL’international algérien de Brentford FC, Said Benrahma, ne cesse de briller avec son club en Angleterre. En effet, lors du dernier match du championnat face à Hull City, l’attaquant de 24 ans s’est distingué de fort belle manière en plantant un triplé. Ces trois buts ont permis à l’attaquant algérien de gonfler son compteur but à huit réalisations en 26 apparitions avec Brentford en Championship. Il a également offert cinq passes décisives depuis le début de saison. Benrahma et son club joue l’accession, cette saison en premier League. Brentford FC est quatrième au classement.

