L’Ailier international algérien de Brentford, Saïd Benrahma, a réalisé une magnifique prestation lors de la réception de Luton en championnat, avec un carton des locaux qui se sont imposés (7-0). Le joueur algérien a été au top de sa forme puisqu’il a réussi à être décisif à deux reprises dans ce match. Tout d’abord lorsqu’il a délivré une passe décisive pour son coéquipier Josh Dasilva, qui a marqué le 5e but de son équipe. Il est revenu en seconde période pour inscrire un nouveau but en Championship en transformant un penalty pour le

6e but de Brentford durant ce match Benrahma, qui a tout fait durant cette partie, a été l’un des hommes forts avec le jeune Brésilien Da Silva, auteur d’un triplé. Grâce à ce succès, Brentford retrouve le chemin de la victoire après une défaite la semaine précédente sur le terrain de Blackburn.