Suite à ses deux bons matchs cette semaine face à Swansea et Bristol, l’international algérien Saïd Benrahma figure dans l’équipe-type de la semaine en Championship. Benrahma fait des ravages cette saison dans un style de jeu que certains associeraient à Eden Hazard. Lors de sa dernière sortie avec Bretford, sur le terrain de Bristol, l’attaquant a marqué un but et contribué à un autre. Une prestation qui l’a placé dans le onze de la semaine en Championship chez Whoscored. Le joueur de 24 ans, qui fait le bonheur de Brentford cette saison, démontre aux suiveurs de football qu’il peut passer un autre cap de par sa vivacité, sa technique de dribble, mais aussi sa finition devant les buts.