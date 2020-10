Après le doute, la délivrance. L'international algérien de Brentford, Saïd Benrahma, va se frotter aux stars de la Premier League. Vendredi soir, il a opté à titre de prêt pour West Ham, avec option d'achat. Les Hammers n'ont ménagé aucun effort pour s'attacher les services de l'un des meilleurs éléments de la Championship lors de la défunte saison, et ont fini par y parvenir. «Je suis très, très heureux de faire partie de cette équipe. West Ham est un club historique, qui est en Premier League depuis très longtemps. Il comptait et compte encore de bons joueurs. C'est un club très important en Angleterre», a déclaré le joueur aux cinq sélections avec les Verts. Le joueur, qui tenait à être accompagné par sa mère lors de la traditionnelle présentation aux médias, a enchaîné: «J'ai parlé au manager, donc je sais exactement ce qu'il attend de moi. Je vais essayer de répondre à ses attentes sur le terrain parce qu'il m'a fait confiance et j'espère pouvoir lui rendre la pareille sur le terrain. J'aime cette perspective (de jouer en Premier League)!

Je joue au football pour m'amuser avant tout, mais c'est toujours agréable de savoir que l'on rejoint la ligue la plus regardée au monde, alors j'ai vraiment hâte de montrer ce dont je suis capable.» Désormais, il ne reste à Benrahma qu'à briller et répondre favorablement aux attentes des Hammers et leur manager, David Moyes. Celui-ci, et quelques heures avant la concrétisation de cette transaction, avait coupé court aux rumeurs lancées par Sky Sports, selon lesquelles Benrahma avait raté sa visite médicale. «Il n'a pas raté son examen médical [...] Vous ne devriez pas parler des examens médicaux des gens parce que c'est quelque chose qui doit être fait en privé comme c'est le cas pour n'importe qui», avait-t-il indiqué. Ce nouveau cap passé, Benrahma aura du pain sur la planche. Il doit s'imposer sous les couleurs de son nouveau club, afin de convaincre ses dirigeants de lever, en fin de saison, son option d'achat. De par les avis unanimes, le natif de Aïn Témouchent a une grande marge de progression, devant lui permettre, en un laps de temps court, de devenir l'attraction du championnat anglais. Mais ce n'est pas tout, le joueur de 25 ans garde un oeil sur l'Equipe nationale.

Comme le malheur des uns fait le bonheur des autres, il veut profiter de la mauvaise passe de Youcef Belaïli, son concurrent direct chez les Verts, pour arracher une place de titulaire à part entière. Ses prestations face au Nigeria et au Mexique, lors du dernier stage en Autriche et aux Pays-Bas, sont, s'accorde-t-on à dire, de bon augure, et pour lui et pour l'Equipe nationale, laquelle cherche, comme l'a déclaré le coach Djamel Belmadi, «à dominer le continent»