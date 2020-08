Saïd Benrahma a été l’un des hommes forts de Championship cette saison. Logiquement, l’international algérien est nominé pour le titre de Joueur de la saison décerné par l’Association des Joueurs professionnels (PFA). Auteur de 17 buts et 8 passes décisives avec Brentford cette saison, Benrahma a véritablement fait montre de sa progression. Les chiffres parlent en faveur de lui et il a épaté plus d’un par ses belles prestations. Raison pour laquelle, il fait partie des nominés pour le trophée PFA de Joueur de la saison. Seul regret de cette saison époustouflante, l’échec pour la montée en Premier League. Brentford a raté de peu cette promotion en s’inclinant en finale de play-offs face à Fulham. Après le trophée de Joueur du mois de juillet, Saïd Benrahma pourrait toucher le graal.