L’attaquant international algérien de Brentford, Saïd Benrahma, a été nominé pour le trophée de joueur du mois du championnat d’Angleterre de football (Championship, 2e Div.), après s’être distingué au mois de février en inscrivant 5 buts. Benrahma (24 ans) est en lice en compagnie de Cauley Woodrow (Barnsley), Tom Lawrence (Derby County), Lukas Jutkiewicz (Birmingham City), Luke Ayling (Leeds United) et le gardien de but Christian Walton (Brighton/Hove Albion). L’ancien Niçois a été déjà nominé pour le trophée du meilleur joueur de l’année de Championship, aux « London Football Awards », récompensant les meilleurs footballeurs évoluant au sein des clubs londoniens. Benrahma a également débuté le mois de mars de la plus belle des manières en délivrant cette semaine deux passes décisives lors de la large victoire de son équipe face à Sheffield (5-0), portant à huit le nombre de ses offrandes.