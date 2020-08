Saïd Benrahma, le milieu offensif international algérien de Brentford, actuellement en lutte pour l’accession en Premier League anglaise, a été élu meilleur joueur de Championship (2e Division) pour le mois de juillet. « Auteur de six buts et une passe décisive en 8 matchs, Benrahma a remporté haut la main ce titre honorifique, lui qui comptabilise déjà 17 buts et 9 passes décisives en championnat. Néanmoins, malgré ses belles performances sur le plan individuel, notamment ses deux triplés en championnat, Benrahma n’a jamais remporté ce titre honorifique de meilleur joueur avant le mois de juillet. L’Algérien et son club de Brentford affronteront Fulham demain à Wembley, dans une finale barrage, qui permettra au vainqueur d’accéder en Premier League.