L’international algérien de Brentford, Saïd Benrahma, s’est exprimé au sujet de son avenir dans une déclaration à France Football. Concernant les rumeurs dont il est l’objet lors de ce mercato d’été, l’ailier gauche dira : «Disons que j’essaie de rester concentré. Ce qui me fait kiffer, c’est le football. J’essaie de faire abstraction du reste.» Et d’ajouter : «J’ai probablement pris une autre dimension dans l’esprit des gens, oui. Quand je me balade, il y a régulièrement des gens qui me demandent de signer pour leur club (rires), par exemple, mais j’essaie de ne pas y accorder trop d’attention.» Au sujet de l’intérêt d’Arsenal, Benrahma dira : «C’est toujours flatteur. Mais je suis à Brentford et j’ai un objectif, une mission. Ce ne serait pas bon de penser à autre chose, ni respectueux vis-à-vis d’une équipe dans laquelle il n’y a que des bons mecs. J’espère qu’on va y arriver.»