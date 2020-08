Très courtisé sur le marché, Saïd Benrahma aurait trouvé son nouveau point de chute. Il s’agit d’Aston Villa, un club qui le suit depuis l’été dernier. Après avoir fait montre de ses qualités la saison écoulée en Championship, l’international algérien devrait franchir un palier dans sa carrière.

Apparemment son avenir se dessine chez les Villans. Ces derniers voudraient se renforcer afin de ne plus connaître le même parcours en championnat (maintien dans les dernières journées). Selon les éléments fournis par Birmingham Mail, Aston Villa et Brentford auraient trouvé un accord pour le départ de Benrahma.

Un choix qui pourrait être jugé de surprenant puisque l’attaquant de 25 ans est la cible des formations plus huppées.

Entre autres, Chelsea et Arsenal. Avant un éventuel départ, Saïd Benrahma pourrait soulever le trophée de Joueur de la saison en Championship.