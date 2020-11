L’international algérien de West Ham, Saïd Benrahma a fait ses débuts, hier, avec son équipe et c’était face au champion d’Angleterre, Liverpool. Le joueur prêté par Brentford a disputé les dernières minutes de cette partie à Anfield, Les coéquipiers de Saïd Benrahma qui menaient pourtant au score ont perdu leur match face à une équipe de Liverpool plus expérimentée qu’eux (2-1). Entré à la 89e minute à la place de Jarrod Bowen, Benrahma était tout de même content de ses débuts «Un mauvais résultat ce soir, mais je suis fier d’avoir fait ma première apparition avec les Hammers. C’est une longue saison où nous allons travailler très dur pour réaliser de bons résultats et réussir», a écrit l’ailier gauche de 25 ans sur son compte Facebook.